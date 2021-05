Eksportet drejt vendeve të BE-së zënë gati 68.9% të vëllimit

Sipas raportit të INSTAT, për muajin prill 2021, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 68,9 % të eksporteve gjithsej dhe importet nga vendet e BE-së zënë 54,9 % të importeve gjithsej.

Partnerët kryesorë tregtarë janë Italia me 30,0%, Turqia me 8,0%, Kina me 7,2% dhe Gjermania me 7,0 %.

Gjatë katërmujorit të parë 2021 vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë Italia me 31,8%, Turqia me 7,7%, Greqia me 7,1% dhe Kina me 7,1%.

Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë Franca me 18,2%, Mbretëria e Bashkuar me 14,9% dhe Ukraina me 17,7%.

Sipas INSTAT, në muajin prill 2021, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me muajin Prill 2020 janë, Italia me 133,3%, Turqia me 118,1% dhe Kina me 108,9%.

Ndërsa vendet me të cilat importet kanë pasur uljen më të madhe janë SHBA me 0,1%, Zvicra me 11,9% dhe Kroacia me 0,1%.