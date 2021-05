Kush e mbështet financiarisht Hamasin dhe ku i merr raketat?

Shumë vende perëndimore pajtohen me përcaktimin e Hamasit si organizatë terroriste islamike, me përjashtime të tilla si Norvegjia dhe Zvicra, të cilat, duke iu referuar neutralitetit të tyre, vazhdojnë të mbajnë kontakte me grupimin që është politikisht në pushtet në Rripin e Gazës që nga viti 2007.

Që prej themelimit të tij, në gjysmën e dytë të viteve 1980, Hamasi ishte në opozitë me OÇP, Organizatën për Çlirimin e Palestinës, të Jaser Arafatit.