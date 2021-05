Vuçiç mirëpret bashkëpunimin me Biden dhe thotë se ‘nuk ka interes’ për ‘Serbinë e Madhe’

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, u shpreh se kishte marrëdhënie të mira personale me presidentin e SHBA-së, Joe Biden, në përgjigje të pritshmërive se administrata e re e SHBA-së mund të marrë qëndrim më të ashpër ndaj kombit ballkanik, shkruan Todd Prince, për Radion Europa e Lirë.

Në një intervistë me Këshillin Atlantik, një think tank me qendër në Uashington, Vuçiç tha se kërkonte lidhje më të forta me Shtetet e Bashkuara, por pranoi se kishte vështirësi në marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht në pikëpamjet e ndryshme për sa u përket bisedimeve të paqes me Kosovën. Vuçiç, i cili është takuar me Biden pesë herë, e përshkroi presidentin amerikan si “njeriu më i përgatitur me të cilin kam biseduar ndonjëherë”.

Biden ka përvojë të konsiderueshme me Ballkanin dhe mbikëqyri rajonin ndërkohë që shërbente si zëvendëspresident nga viti 2009 në 2017. “Ai gjithmonë ishte i gatshëm të na dëgjonte, gjë që ishte shumë e mirë për Serbinë”, tha Vuçiç në anglisht.

Vuçiç kishte shprehur një preferencë për ish-presidentin Donald Trump në prag të zgjedhjeve të vitit 2020, duke ngritur disa shqetësime se komentet e tij të mëparshme tani mund të ndikojnë në marrëdhëniet e vendit me administratën e Biden.

Sidoqoftë, udhëheqësi serb u përpoq të minimizonte lidhjet e ngrohta me ish-presidentin amerikan, duke thënë se ai e njeh Biden “shumë më mirë” se Trump dhe njeh më shumë njerëz nga administrata e tij, përfshirë sekretarin e Shtetit, Antony Blinken.

Vuçiç, i cili do të kandidojë për rizgjedhje vitin e ardhshëm, është akuzuar për korrupsion dhe cenimin e lirisë së mediave. Biden ka thënë se do ta konsiderojë forcimin e institucioneve demokratike një fokus kryesor të politikës së jashtme. Dy udhëheqësit nuk kanë komunikuar që kur Biden mori detyrën më 20 janar.

Vuçiç pranoi se vendi i tij “nuk ishte i përsosur”, por tha se qeveria po bënte përparim në çështjet e rendit të ligjit. “Nuk parashikoj një periudhë më të lehtë për Serbinë, sepse politika nuk ka të bëjë gjithmonë me çështje personale, por ne do të bëjmë më të mirën për të rritur miqësinë midis dy vendeve tona”, tha Vuçiç.

Udhëheqësi serb ka vendosur një të besuar të ngushtë si ambasador në Uashington, ka zgjeruar misionin diplomatik në Çikago dhe ka ndërmarrë hapa për të hapur një mision në San Francisko, si pjesë e një përpjekjeje më të madhe për të rritur lidhjet me Shtetet e Bashkuara. Vuçiç tha se Serbia ka nevojë për mbështetjen e SHBA-së për një përparim më të shpejtë, duke përfshirë rritjen më të madhe ekonomike.

Marrëdhëniet SHBA-Serbi u tensionuan pas shpërbërjes së Jugosllavisë tre dekada më parë, megjithëse ato u përmirësuan gradualisht. Shtetet e Bashkuara udhëhoqën një fushatë ajrore të NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999 për të ndaluar sulmet vdekjeprurëse ndaj popullsisë etnike shqiptare në Kosovë.

Uashingtoni më pas udhëhoqi një fushatë ndërkombëtare për të njohur pavarësinë e Kosovës në vitin 2008. Serbia ende nuk e ka njohur Kosovën si një komb të pavarur, duke penguar që dy vendet të bashkohen me organizatat perëndimore, si Bashkimi Europian dhe NATO. Gjatë bisedës së 22 prillit, Vuçiç i kritikoi Shtetet e Bashkuara dhe Europën për qasjen e tyre ndaj arritjes së një zgjidhjeje midis Beogradit dhe Prishtinës.

“Ata gjithmonë thonë vetëm ‘ne do të presim që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës’”. Kur i pyesim se çfarë mund të ofrojnë, nuk marrim asnjë përgjigje. Nuk mund të na garantojnë as statusin e anëtarësimit të plotë në BE. Askush nuk mund të na garantojë asgjë kur i pyesim, “në rregull, çfarë mund të përfitojnë serbët”, tha Vuçiç. Ai shtoi se, edhe nëse një politikan serb do të nënshtrohej ndaj kërkesave të Perëndimit, populli serb nuk do ta pranonte.

Vuçiç kritikoi Bashkimin Europian, duke e akuzuar se nuk e kishte mbështetur siç duhet planin e udhëhequr nga Beogradi për të krijuar një zonë ekonomike për tregti dhe udhëtime të lira në të gjithë Ballkanin. Aktualisht, vetëm Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë pjesë e zonës së lirë ekonomike.

Vuçiç tha se vende të tjera si Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina mund të shqetësohen se Serbia do të dominojë në zonën e tregtisë së lirë dhe do të sigurojë shumicën e përfitimeve. “Ne duhet të kuptojmë frikën e tyre. Duhet t’i bindim ata se kjo nuk është diçka e mirë vetëm për Serbinë, por edhe për ta”, tha ai.