Sondazhet në favor të Shqipërisë, producenti i njohur amerikan s’i kursen elozhet për Anxhela Peristerin: Vokal i shkëlqyer, e jashtëzakonshme!

Anxhela Peristeri performoi e dyta në natën e finales së “Eurovision 2021”.

Ashtu sikurse edhe në performancat e kaluara, Peristeri shkëlqeu e nxori në pah të gjithë potencialin e saj vokal, por jo vetëm, pasi dhe dukja ishte e një niveli mjaft të lartë.

Ndërkohë, kur ende nuk kemi një fitues, janë sondazhet ato që janë shpresëdhënëse për këngëtaren e dashur për publikun. Sondazhi i bërë nga producenti i njohur amerikan Brian Malouf, e rendit Peristerin në “Top 10-en” e këtij kompeticioni.

Madje Malouf, i cili njihet si bashkëpunëtor Michael Jackson, Madonna-n, Selena Gomez, Miley Cyrus dhe artistë të tjerë me famë botërore, rendit Peristerin si fituese të këtij kompeticioni.

Ai nuk i ka kursyer elozhet në drejtim të saj ku thotë: “Është vetëm e jashtëzakonshme! Kënga është përrallore, produksioni është përrallor, e dua. Do të më pëlqente duke bërë duet me Andrea Bocelli. Vokal i shkëlqyer, produksion i shkëlqyer, këngë tepër e mirë”.

Ndërkohë, të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë mund të votojë sonte, në numrin e shtetit ku ndodhen, me kodin 02, në momentin që fillon votimi, i cili do të njoftohet gjatë spektaklit dhe numrat e telefonave do t’ju shfaqen në ekran! Nga një telefon mund të votohet deri në 20 herë.