Italia ka fituar festivalin europian “Eurovizion 21”, ja ku u rendit Shqipëria

Në 26 këngë konkurentë në garën për cmimin e madh në natën finale grupi Italian “Maneskin” arriti të ngrejë trofeun. Ishte vota e publikut ajo që përmbysi gjithcka duke i dhënë Italisë vendin e parë në garë me 524 pikë. ‘Rock n’roll nuk vdes kurrë’ ishin fjalët e para të grupit italian ndërsa ngjitej në skenë për të ngritur trofeun.

Në vendin e dytë u rendit Franca me 499 pike. Në vendin e tretë u rendit Zvicra, me 432 pikë cila përfaqësohej nga një këngëtar me origjinë shqiptare, Gjon Muharremaj i njohur me emrin e artit, Gjon’s Tears u përfaqësua në këtë kompeticion të me këngën me titull ‘ Tout l’Univers’. Ai arriti te sigurojë votat e jurisë, duke u renditur i pari, nga vota e 39 shteteve me 267 pikë, por ishte vota e publikut ajo që përmbysi gjithcka.

Ylli shqiptar i muzikës së lehtë këngëtarja e Anxhela Peristeri, realizoi një performacë të shkëlqyer në skenën e Eurovisionit duke ngritur peshë zemrat e artëdashësve shqiptare dhe përkrahësit e Shqipërisë në këtë ngjarje të rëndësishme muzikore. Në përfundim ajo mori 57 pikë, duke u renditur në vendin e 21.

Ndër shtetet që votuan vendin tonë, ishin Malta duke i dhënë 12 pikët e saj maksimale, Danimarka e cila votoi me 7 pikë, ndërsa San Marino vlerësoi me 2 pikë këngën shqiptare, ndërsa 35 pikë ishin votat e publikut për Anxhela Peristerin.