Braho kërkon që Meta të merret me forcë në Komisionin Hetimor. Vendimi: Presidenti të mos thirret më

“Nuk dua t’i heq asnjë presje, të sillet dhe me forcë i gjejmë mjetet. Por është çështje vullneti, do të thotë që ai s’ka ndërmend të njohë këtë Kuvend, jo më të paraqitet. Ky president nuk ka karakter, kjo është themelorja. Mua më kujtohen ngjarjet e viteve të shkuara ku ky president, në pozitën e kryeministrit në atë kohë, e mori me dhunë mister debulesën. Ashtu siç Berisha e ka marrë këtë me dhunë në 94’ në ngjarjet e Poliçanit. Atëherë unë ngre pyetjen, pse s’vjen ky?

Ky veç të tjera akuzohet për thirrje me dhunë dhe për dhunë i parashikuar nga Neni, Kodi Penal. Kështu që duhet thirrur me dhunë, që nesër. Kështu që ta votojmë këtë nismë”, tha Braho.

Kjo kërkesë u hodh poshtë nga Komisioni, i cili miratoi që Presidenti mos të thirret më, por të vazhdohet me administrimin e provave.

Ndërsa Vasilika Hysi ka kërkuar që të mos i dërgohen më kërkesa Presidentit Ilir Meta që të marrë pjesë në seancat e Komisionit Hetimor sepse është ezauruar çdo gjë.

“Mos i dërgoni më kërkesa presidentit Ilir Meta. Kemi ezauruar çdo gjë”, tha Hysi.