Rikonstruktohet rruga Sukth – Maminas/ Lehtëson trafikun drejt Gjirit të Lalzit gjatë sezonit turistik

Kryeministri Edi Rama ishte sot në kantierin e rrugës Sukth – Maminas ku po punohet për zgjerimin e trasesë, asfaltin, trotuaret dhe ndriçimin.

Kryeministri theksoi se ky segment do të lehtësojë trafikun gjatë sezonit turistik në aksin Maminas – Gjiri Lalzit, ndërkohë që në gjithë zonën janë 3 segmente ku po punohet paralelisht.

Kryetarja e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako tha se janë 6.3 km rrugë ku po kryhet rehabilitimi i dy shtresave asfaltike duke filluar nga autostrada.

Sipas saj, “ky investim do t’i shërbejë lehtësimit të fluksit gjatë sezonit turistik pasi shkarkon qarkullimin e rrugës së Maminasit deri në Gjirin e Lalzit”.

Sako informoi se rruga mbaron për 1 muaj, ndërsa theksoi se në gjithë aksin e saj është bërë zgjerimi në 6 metra i rrugës ekzistuese që ka qenë më e ngushtë.

“Aty ku ka zonë urbane rruga do të pajiset me trotuar dhe sinjalistikë për qëndrim autobusi. Po ashtu rruga do të ketë sinjalistikë ndihmëse në gjithë aksin”, tha Sako.

Kryebashkiakja e Durrësit tha se rruga do t’i vijë në ndihmë komunitetit të zonës por edhe pushuesve që frekuentojnë këtë zonë turistike.