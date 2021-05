Europa ime: Annalena Baerbock – frika e Viktor Orbanit

Angela Merkel për vite, një lloj engjëlli mbrojtës për kryetarin e qeverisë hungareze, Viktor Orban do të largohet për pak kohë nga posti. E në këtë fazë të ndërmjetme CDU dhe CSU-ja u sollën si klientët e pagdhendur të një lokali periferik para mbylljes. Ato u përfshinë në sherr, me pasojë dëmtimin e imazhit të tyre dhe rënien në sondazhe. Tani në Gjermani partia më e preferuar janë të Të Gjelbrit, dhe nuk është se nuk ka gjasa që pas zgjedhjeve parlamentare në vjeshtë kancelarja të vijë prej tyre. Po të isha si Viktor Orbani do kaloja netë pa gjumë.

Annalena Baerbock, kandidatja e Të Gjelbërve për postin e kancelares është një eksperte e mbikualifikuar për të drejtën ndërkombëtare dhe 40 vjeç e re. Si kërcimtare trampolinę ajo ka fituar në kampionatet gjermane tre herë medaljen e bronzit dhe nuk trembet nga askush. Edhe futboll ajo ka luajtur disa vite me radhë.

Angela Merkel e ka trajtuar gjithmonë me një mirësi nëne kryeministrin hungarez Orban, 9 vjet më të ri, për sa kohë që partia e tij Fidesz ishte anëtare e Partive Popullore Europiane. Me Barbock kjo do të ndryshojë. Për bashkëmoshatarët e saj asgjë nuk është e pandryshueshme. Buzëqeshja dinake e diktatorëve në plakje barkmëdhenj nuk i bën zemrat e tyre të dridhen, dhe një tufë me lule nuk i bën përshtypje. Në një kohë që Viktor Orban që ndodhet në një valë me kolegët e tij nga Kazakistani, Azerbajxhani, Uzbekistani apo Kina, nuk mund ta bëjë këtë me gjeneratën “Y” në Europën perëndimore.

Multimiliarderë të nginjur nga qeveria

Problemi u bë i dukshëm në fund të prillit, kur 12 deputetë të Parlamentit Europian, e informuan presidenten e Komisionit Europian në një letër se 20% e fondeve nga paketa e ndihmës së Coronës për Hungarinë janë hequr mënjanë nga ana e qeverisë së Orbanit. Për Ursula von der Leyen kjo shumë nuk është ndonjë gjë e madhe, megjithatë eurodeputetët vendosën të nxirrnin në pah metodat qe perdor qeveria ne Budapest.

Multimiliardët e përzgjedhur nga qeveria për t’u majmur me fondet publike, me aftësi më së shumti sa për të menaxhuar një shërbim reparimi të pajisjeve shtëpiake, tanimë kanë detyrën të blejnë infrastrukturë bazike të vendit, natyrisht me para që qeveria ua ofron fsheurazi dhe pikërisht për këtë qëllim. Arsimi i lartë kalon në të ashtuquajturin “fondacione pasuriadministruese të interesit publik me detyra publike”, të drejtuar nga jeniçerët besnikë të partisë qeverisëse Fidesz. Edhe në kulturë po e njëjta gjë. Tani u themelua edhe “Autoriteti Mbikqyrës për Aktivitete Rregulluese”, që vëzhgon tregun e kazinove dhe lojërave të fatit. Drejtuesin e tyre e emëron Viktor Orban për 9 vjet, një kohë që tejkalon mandatin e tij.

Para nga barbarët, fjala është për Brukselin

Për të gjitha këto deputetët europianë informuan në një letër, të cilën revista “Politico” e publikoi. Mes tyre tetë eurodeputetë janë anëtarë të grupit parlamentar të Të Gjelbërve/Aleancës Europiane të Lirë në PE. Baerbock është kancelarja e tyre e shpresuar. Duket se për Orbanin oksigjeni po rrallohet këto ditë. Nëse në mëngjes ai shkon në Bruksel të nxjerrë pjesën e fondeve që i takon e në drekë kërkon 16 miliardë euro nga fondi i Coronës, pak orë më vonë fjala është vetëm për një të tretën e kësaj shume. Çdo cent i shumës së kërkuar ishte planifikuar ndërkohë, në fund të fundit zgjedhjet nuk janë larg. E Fideszit i duhet të derdhë para dhe të kujdeset që populli vetëm të shijojë shiun e ca bankënotave që bien nga lart, në një kohë që shumat e mëdha gjejnë një rrugë tjetër, atë që e parashikoi „ai lart”. Në darkë Orban thotë pastaj në shtëpinë e vet, se atij i mjaftojnë edhe ato pak para që në fund edhe i mori.