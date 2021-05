Blinken: SHBA do të kontribuojë për rindërtimin e Gazës

Shtetet e Bashkuara do të japin “kontribute të rëndësishme” për të rindërtuar Gazën dhe rihapur konsullatën e saj në Jerusalem pas konfliktit të fundit midis Izraelit dhe Hamasit, tha sekretari i Shtetit amerikan Antony Blinken në ditën e parë të vizitës së tij të parë zyrtare në rajon.

Blinken, duke folur së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalem, tha se SHBA do të “punojë për të siguruar që Hamasi të mos përfitojë” nga ndihma. Takimi i Blinken me Netanyahu dhe zyrtarë të tjerë të lartë izraelitë shënoi ndalesën e parë në një udhëtim në Lindjen e Mesme.