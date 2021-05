Dialogu me Serbinë pa SHBA? Haradinaj i shqetësuar pas takimit me Kurtin: Prish bilancin e interesave të Kosovës

I pari në këtë takim ishte kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili shprehu shqetësimet për mospërfshirjen e SHBA-ve në dialog dhe paqartësi rreth agjendës.

Mospërfshirja e SHBA-ve në dialog, sipas Haradinajt e prish bilancin e interesave të Kosovës.

Haradinaj poashtu nuk po pajtohet edhe me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajcak, duke thënë se është nivel i ulët i përfaqësimit.

Në komunikatën për media lidhur me takimin, Qeveria nuk ka treguar nëse do të kërkojë përfshirjen e SHBA-ve në dialog. Derisa shkurtë është thënë se për çështjet e interesit nacional do të konsultohet me partitë politike.

Të mërkurën nga ora 11:00 Kurti do të takohet edhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Ndërsa ftesën e ka refuzuar ai i PDK-së, Enver Hoxhaj ka refuzuar takimin.