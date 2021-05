Ministri gjerman për Evropën, Mihael Rot: Po punojmë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Shkupit e Sofjes

Ministri gjerman për Evropën Mihael Rot gjatë vizitës qe zhvilloi dje në Shkup shprehu optimizëm se në Këshillin e Ministrave në qershor mund të ndodh zhbllokimi i integrimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Ai tha se është duke u punuar shumë në këtë drejtim dhe vendi i tij është optimist. Rot tha se Maqedonia e Veriut ka arritur progres të madh. Megjithatë ai porositi Qeverinë se reformat duhet të vazhdojnë, sidomos lufta kundër korrupsionit. “Vendi juaj ka arritur progres të madh. Patët guximin ta zgjidhni një kontest historik me atë që u ndërrua emri i shtetit tuaj. Dhe nga këtu është legjitime që të prisni që ne si BE t’i përmbushim premtimet. Dua t’ju premtoj që jo vetëm Gjermania është në anën tuaj, por të gjithë partnerët në BE njëjtë si më parë janë për perspektivë konkrete për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të gëzoheshim nëse vitin e kaluar fillonin negociatat për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, por nuk ia dolëm. Tani punojmë në këtë drejtim, tani gjatë kryesimit të Portugalisë që kjo të ndodh. Mbetem optimist se do t’ia arrijmë”, deklaroi dje ministri gjerman për Evropën Mihael Rot.