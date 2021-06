Korrupsioni në zgjedhje/ Lihen në burg Denis Xholi dhe Albjon Çeku, u kapën me lekë dhe fleta votimi në makinë

Asokohe, policia tha se “në automjetin me të cilin udhëtonin shtetasit e lartpërmendur, policia sekuestroi një shumë lekësh, modelar për të orientuar zgjedhësit për mënyrën e votimit si dhe fletëpalosje të një subjekti politik”.

Drejtuesi politik i PD në Dibër, Xhelal Mziu pretendoi atëherë se paratë po shpërndaheshin për të siguruar vota për kandidatin e PS, Melaim Damzi.

Kjo deklaratë u përgënjeshtrua më vonë nga Shtabi Elektoral i PS Dibër.

Po ashtu edhe vetë kryeministri Rama për rastet e tilla u shpreh: “Vrasin,kërcënojnë,akuzojnë, inskenojnë kapje njerëzish pa lidhje me PS që të baltosin PS,e kur kapen me presh në duar duke u betuar se do vrasin apo duke blerë vota me zë e më figurë, shfaqen deri në fund ashtu si janë:Llumi i shoqërisë, mallkim i vjetër që do zhbëhet të dielën”.