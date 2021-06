Mazi, vizitë dyditore në Bullgari: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kërkesat për konferencën ndërqeveritare

Kryenegociatori i Shqipërisë me Bashkimin Europian, Zef Mazi zhvilloi një vizitë dyditore në Bullgari. Kryenegociatori Mazi, i cili ka nisur një tur vizitash në shtetet anëtare të BE-së për t’u paraqitur progresin e Shqipërisë, u takua ditën e sotme me zëvendësministrin e Jashtëm bullgar, Rumen Alexandrov, me të cilin, diskutoi për disa çështje.