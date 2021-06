“Dy gisht lecka e botoks i gjallë”, Murrizi: Sa ka si ajo! Parakolp e prapakolp, video nga Dubai

Sipas tij, duhet të verifikohet pasuria e tyre dhe nga i marrin paratë që bëjnë botoksin apo blerjet e veshjeve të markave të shtrenjta.

Murrizi nënkupton se institucionet s’duhet të merren me Kapedanin në veçanti por të fillojë që nga burimi e themelet e drejtësisë, pasi 50% e tyre janë në atë pozicion pasi janë bijë dhe bija të gjyqtarëve të shkarkuar nga Vettingu.

“Ka Tik Tok Dhërmiu, Dubai e Katari me dy gisht lecka në krahanur e botoks i gjallë. Pra zoti Metani ti merr furçë , por ka plas qelpsinlliku vu, duhet theksuar se fillon tek burimi. Ndaj komisioni i i ligjeve duhet që të kërkojë një raport të detajuar, të shihen botokset që bëjnë, të verifikohet pasuria. Sa paguhet fryrja e noçkave. Më shumë se 50% e magjistratëve që fitojnë për të qenë magjistratë janë punonjëse të studiove ligjore të avokatisë që japin mësim te avokatura, më rezultojnë që janë juristë të administratës shtetërore, janë bijë dhe bija të gjyqtarëve të shkarkuar nga Vettingu. Me çfarë morali e lejon një djalë të një gjyqtari të shkarkuar që të jetë magjistrat. Nëse baba është hajdut dhe ky ka shkuar në shkollë me lekët e babait hajdut”, tha ai.