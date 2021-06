SHBA – Takim Biden-Erdogan për çështjet rajonale

Presidenti amerikan, Joe Biden do të takohet me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s më 14 qershor, ku do të diskutojnë çështjet dypalëshe dhe rajonale, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki tha në një deklaratë tha se presidenti i SHBA-së Biden do të udhëtojë në Britaninë e Madhe, Belgjikë dhe Zvicër këtë muaj si pjesë e vizitës së tij të parë jashtë shtetit.