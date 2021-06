Kishte ‘zaptuar’ rërën te Kepi i Rodonit dhe po ndërtonte kompleks pa leje/ Arrestohet 43-vjeçari, në pranga dhe 4 punëtorë

Policia njofton se ka arrestuar dhe 4 shtetas të tjerë, të cilët po punonin për ndërtimit e kompleksit.

Këta shtetas janë: 21-vjeçari me iniciale E.L., 27-vjeçari me iniciale Xh.B., të dy nga fshati Ishëm. Po ashtu, 43-vjeçari nga Lushnja, me iniciale F.D. dhe 23-vjeçari nga fshati Manëz, me iniciale F.M.

Në fillim të muajit qershor, ishte vetë kryeministri Rama, që i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që kanë ndërtuar pa leje në vend, duke theksuar se “pastrimi i gjithë bregdetit për të vijuar më pas me zonat e mbrojtura e akset kombëtare, do të vazhdojë pa u ndalur deri në goditjen e fundit”.

Madje tha se të gjithë qytetarët që kanë ndërtuar pa leje, t’i prishin vetë, sa janë në kohë.

“Operacioni nis javën e ardhshme, dhe të gjithë ata që e dinë këtë, të lexojnë kodin penal se çfarë i pret në momentin kur konstatohet në flagrancë dhe kur duhet të ballafaqohen me shkeljet e rënda, të fillojnë t’i prishin vetë. SHÇBA do t’i shkojë deri në fund kësaj pune por dhe policët e dinë se njësoj si me lufta me krimin dhe kjo ka një përgjegjësi dhe nëse zonën tënde ndodh diçka e tillë je ti përgjegjës dhe bashkëfajtor. Kështu që tërhiqeni tani!”

Njoftimi i policisë:

Vijon puna për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e zënies së hapësirave publike dhe ndërtimeve të paligjshme.

Vihet në pranga administratori i një kompleksi dhe 4 shtetas të tjerë.

Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Durrës, në bashkëpunim me Stacionin e Policisë Manzë, në vijim të punës për kontrollin e territorit, për zënien e hapësirave publike dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve të paligjshme, kanë evidentuar një rast flagrant tek “Kepi i Rodonit”.

Është arrestuar në flagrancë shtetasi S. A., 43 vjeç, banues në Ishëm, Durrës, administrator i një kompleksi në “Kepin e Rodonit”, Durrës, për veprat penale “Ndërtim i paligjshëm” dhe “Pushtimi i tokës”, pasi është konstatuar duke ndërtuar dhe zaptuar hapësirën publike në pjesën e rërës buzë detit, pa lejen e organeve kompetente.

—

Gjithashtu u bë arrestimi në flagrancë edhe i shtetasve:

E. L., 21 vjeç; Xh. B., 27 vjeç, banues më Ishëm, Durrës; F. D., 43 vjeç, banues në Lushnjë dhe F. M., 23 vjeç, banues në Manzë, për vepren penale “Dhënie ndihmë për ndërtim të paligjshëm”, pasi ishin duke kryer punime të ndryshme në ambientet e këtij kompleksi.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.