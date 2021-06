Euro 2020, ja tri ndeshjet e ditës së sotme

E shtuna është dita e parë me tri ndeshje në EURO 2020: Uellsi luan kundër Zvicrën, Danimarka përballet me Finlandën dhe Belgjika me Rusinë.

UEFA EURO 2020 fillon të rritet. Pas ndeshjes hapëse, atë mes Turqisë dhe Italisë, me fitoren 3-0 të këtyre të fundit, e shtuna vjen me ngarkesë të plotë, me tri ndeshje që fillojnë në 15:00 me Uellsin përballë Zvicrës, në 18:00 Danimarka sfidon Finlandën, dhe në 21:00 Belgjika me Rusinë.

15:00: Uells vs Zvicër (Grupi A, Baku)

Uellsi është ndeshur për herë të fundit me Zvicrën gati dhjetë vjet më parë, duke fituar 2-0 në një kualifikues të UEFA EURO 2012 në Sëansea. Golashënuesit atë ditë? Gareth Bale dhe Aaron Ramsey. I pari është një startues i garantuar kundër zviceranëve, por pikëpyetjet mbeten mbi Ramsey, gjendja e të cilit po monitorohet përpara ndeshjes së hapjes së Grupit A. A mundet dyshja e yjeve të Uellsit të triumfojë edhe një herë të shtunën? A mundet Uellsi të fillojë një fushatë tjetër të paharrueshme EURO?

18:00: Danimarkë vs Finlandë (Grupi B, Kopenhagen)

Danimarka pret me padurim ndeshjen e parë të finales së EURO-s në shtëpi, me kapitenin Simon Kjær duke përmbledhur gjendjen: “Ne e ndiejmë presionin, por në një mënyrë të mirë!” Ndërkohë, Finlanda, po luan ndeshjen e parë të finales së madhe në Kopenhagen dhe është e lumtur që kapiteni Tim Sparv dhe sulmuesi Teemu Pukki do të jenë përsëri. “E di që pritjet janë të mëdha në Danimarkë, por ne jemi të gatshëm të luftojmë,” tha Sparv.

21:00: Belgjikë vs Rusi (Grupi B, Shën Pjetërsburg)

Eden Hazard nuk ka gjasa të fillojë nga minuta e parë, Kevin De Bruyne mungon dhe turma e Shën Pjetërsburg që mbështesin kundërshtarët e tyre, Belgjika mund të kishte një fillim më të lehtë, por mungesa e elementëve të rëndësishëm, dhe aq më tepër përballë një kundërshtari të bezdisshëm, lajmëron për një mbrëmje të vështirë. Stanislav Cherchesov pret një ndeshje emocionuese: “Lojërat tona të fundit me Belgjikën kanë qenë çështje të hapura, futboll spektakolar që i kënaq tifozët”.