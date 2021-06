TOPSHOT - England's forward Raheem Sterling (C) celebrates scoring his team's first goal with England's midfielder Kalvin Phillips (L)e during the UEFA EURO 2020 Group D football match between England and Croatia at Wembley Stadium in London on June 13, 2021. / AFP / POOL / Glyn KIRK

LONDËR – Debutim fitimtar i Anglisë kundër Kroacisë në Wembley Anglia fitoi sot ndeshjen e saj të parë në futboll në EURO 2020 kundër Kroacisë (1-0) nënkampione e botës, në stadiumin Wembley në Londër, në grupin D. Sulmuesi i Manchester City, Raheem Sterling shënoi golin e vetëm në minutën e 57-të, pas një hapjeje nga Kalvin Phillips. Kjo është hera e parë që Anglia fiton ndeshjen e saj të parë në një Kampionat Europian. Ndeshja tjetër e Skocisë në Grupin D është kundër Republikës Çeke të hënën (13:00) në Glasgow. Shperndaje: Print

