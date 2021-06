Falë Joe Biden ekziston një…”! Si e panë evropianët vizitën e presidentit të SHBA dhe çfarë mësimesh morën

Joe Biden ka takuar presidentin rus, Vladimir Putin pas disa ditë bisedimesh me udhëheqësit evropianë në vizitën e parë në “kontinentin e vjetër” si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Biden është takuar me udhëheqësit e G7 në Cornwall, pastaj në selinë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Bruksel. Atëherë, çfarë përshtypje ka bërë ai? Tre evropianë të shquar kanë dhënë vlerësimet e tyre për televizionin publik britanik.

David O’Sullivan, ambasador i BE-së në SHBA

Evropa përsëri në zemër të politikës globale të SHBA-së. Çfarë mësimesh kanë marrë evropianët nga udhëtimi i Biden?

Presidenti Biden ka rikonfirmuar mbështetjen tradicionale të Amerikës për Bashkimin Evropian si një partner i rëndësishëm në çështjet globale. Deklarata e samitit BE-SHBA rezultoi me një seri veprimesh të përbashkëta, duke filluar nga përgjigja ndaj pandemisë dhe veprimit në luftën kundër ndryshimit të klimës dhe forcimin e bashkëpunimit në tregti, investime dhe teknologji. Ekziston gjithashtu një angazhim i vendosur për të mbrojtur demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Ekziston edhe një marrëveshje përparimi mbi punën dhe bashkëpunimin më të madh të përbashkët në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, më parë një temë pothuajse tabu, raporton bbc. Një seri grupesh pune dhe një Këshill i ri i Tregtisë dhe Teknologjisë do të sigurojnë që, në muajt e ardhshëm, koordinimi të intensifikohet në të gjithë gamën e plotë të këtyre çështjeve. Evropa, dhe posaçërisht BE-ja është përsëri në qendër të politikës globale të SHBA-së.

A është përmirësuar siguria e Evropës pas vizitës së Biden?

Vendosmëria shumë e fortë e presidentit Biden për mbështetjen e Amerikës ndaj NATO-n dhe, në veçanti, Nenin 5, përfaqëson një kthim të rëndësishëm në udhëheqjen amerikane të së kaluarës dhe një siguri të madhe për sigurinë evropiane. [Neni 5 angazhon anëtarët të mbrojnë njëri-tjetrin nga sulmi].

Si krahasohet ky udhëtim me ato të paraardhësve të Biden?

E gjithë koreografia e vizitës së tij në Evropë u krijua për të treguar përkushtimin e fortë në marrëdhëniet transatlantike, vlerën që ai u kushton aleatëve dhe aleancave, të tilla si NATO, G7 dhe BE, dhe një angazhim të sinqertë ndaj multilateralizmit. Kontrasti me vitet e ish-presidentit amerikan, Donald Trump vështirë se mund të jetë më i dukshëm, por, pa dyshim, demonstron një angazhim më të fortë me Evropën sesa edhe ai i ish-presidentit, Barack Obama. Përparimi në mosmarrëveshjen e gjatë Airbus-Boeing tregon se kjo nuk ka të bëjë vetëm me retorikën por edhe me ofrimin.

Alexandra de Hoop Scheffer – Shefe e Fondit Gjerman Marshall në Paris, ish-këshilltare e ministrisë së jashtme franceze për SHBA

Biden pret që NATO dhe BE të japin rezultate.Çfarë mësimesh kanë marrë evropianët nga udhëtimi i Biden?

Evropianët e kanë kuptuar qartë se kur presidenti Biden thotë “Amerika është kthyer”, ai me të vërtetë e thotë këtë. Ai tregoi që udhëheqja amerikane, me gjithë vitet e Trumpit, ende ka fuqinë e pashembullt të mbledhjes së partnerëve rreth çështjeve dhe përgjigjeve të përbashkëta, veçanërisht në “3C” të agjendës së tij: COVID-19, Klima dhe Kina.

A është përmirësuar siguria e Evropës pas vizitës së Biden?

Biden e bëri të qartë se SHBA-ja po e ribën anëtarësimin në partneritetin transatlantik, përmes NATO-s dhe BE-së dhe se pret që këto dy organizata të paraqesin sfidat globale të sigurisë me të cilat përballen partnerët transatlantik. Ri-pranimi i SHBA-së në Kartën e Atlantikut është një shenjë shumë e mirë për sigurinë evropiane.

Si krahasohet ky udhëtim me ato të paraardhësve të Biden?

Ai ka dhënë rezultate shumë konkrete, të cilat paraardhësit nuk kanë arritur të bëjnë. Në lidhje me Kinën, të dy – NATO dhe BE po rritin veprimet e tyre kundër Kinës, nën impulsin e SHBA-së. Ai ka pranuar gjithashtu disa propozime të bëra nga BE. Në lidhje me çështjet teknologjike dhe sigurinë kibernetike, të cilat janë një përparësi kryesore për Biden, ai ka rënë dakord të krijojë Këshillin e Tregtisë dhe Teknologjisë BE-SHBA, ndërsa i kërkon NATO-s të rritë politikën e saj të inovacionit teknologjik dhe qëndrueshmërinë ndaj sulmeve kibernetike; mbi Rusinë, ai gjithashtu pranoi një propozim të BE-së për të vendosur një dialog të nivelit të lartë BE-SHBA mbi Rusinë, i cili është një lëvizje shumë konstruktive nga një perspektivë evropiane.

Hans-Gert Pottering – ish-Presidenti i Parlamentit Evropian

Një frymë e re me SHBA-të. Çfarë mësimesh kanë marrë evropianët nga udhëtimi i Biden?

Falë presidentit Joe Biden, ekziston një frymë e re midis SHBA-së, NATO-s dhe BE-së. Politika bazohet në një masë të madhe në besimin dhe besimin midis liderëve politikë.

A është përmirësuar siguria e Evropës pas vizitës së Biden?

Tani ka një besim të ri në politikën amerikane. Presidenti Biden e bëri të qartë se NATO është e bazuar në vlera dhe gjithashtu marrëdhëniet SHBA-BE. Ky qëndrim është më i rëndësishëm sepse është baza për veprim të përbashkët. Në këtë kuptim, siguria evropiane është më e fortë tani. Por evropianët nuk duhet të gabojnë. Ata nuk duhet të mendojnë, “Tani gjithçka është në rregull”. Evropianët duhet të përdorin vitet e Bidenit për ta bërë Evropën dhe Bashkimin Evropian më të fortë: të qëndrojnë transatlantik dhe të bëhen më evropianë.

Si krahasohet ky udhëtim me ato të paraardhësve të Biden?

Presidenti Biden është një partner dhe mik i besueshëm i evropianëve dhe është i vetëdijshëm për rëndësinë e Bashkimit Evropian. Ky është ndryshimi i madh nga paraardhësi i tij.