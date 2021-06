epa08988746 A handout photo made available by the press service of the Russian Foreign Affairs Ministry shows Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during a joint news conference with High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell (not pictured) following their talks in Moscow, Russia, 05 February 2021. Borrell is on a working visit to Moscow. EPA/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Lavrov letër Xhaçkës: Mesazh urimi me rastin e zgjedhjes së Shqipërisë si anëtare jo e përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së Më 11 qershor Ministri i Puneve të Jashtme i Federatës Ruse z.Sergey Lavrov ia dërgoi mesazhin e urimit Ministres për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë znj.Olta Xhaçka me rastin e zgjedhjes së Shqipërisë si anëtare jo e përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për periudhën 2022-2023. Në mesazhin e tij Sergey Lavrov, nder të tjera, shprehu shpresën se në cilësi të anëtares jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së Shqipëria do të kontribuojë në forcimin e rolit koordinues qendror të Organizatës në punët ndërkombëtare, rritjen e efektsmerisë dhe autoritetit të saj. Rusia është e gatshme për një bashkëpunim të ngushtë me Shqipërinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për rregulimin diplomatiko-politik të krizave rajonale dhe nderkombëtare. Shperndaje: Print

