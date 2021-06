Sot kompletohet 1/8 e finales në Euro 2020, Portugalia, Gjermania dhe Spanja e kërkojnë kualifikimin

Sot do të kompletohet rrethi i 16 ekipeve më të mira kombëtare në Euro 2020, me kampionen në fuqi, Portugalia, dhe Gjermaninë që do ta kërkojnë kualifikimin në ndeshjet e fundit në grup. Ndeshjet e rrethit të fundit në dy grupet e mbetura, E dhe F, do të zhvillohen sot, për t’i mbushur edhe katër vendet e mbetura në rrethin e 1/8 së finales, raporton Gazeta Express.

Suedia, e cila e ka siguruar kualifikimin, do të përballet me Poloninë, ndërsa Sllovakia me Spanjën, në ndeshjet e grupit E që nisin në orën 18:00.

Spanja do ta arrijë kualifikimin nëse fiton ndaj Sllovakisë. Por Spanja shkon edhe me barazim nëse Polonia nuk e mund Suedinë.

Sllovakia shkon tutje me një barazim, ndërsa Polonisë i duhet fitorja për ta arritur këtë.

Në Grupin F, që njihet si grupi i vdekjes, Franca e ka siguruar kualifikimin, ndërsa Portugalia, Gjermania dhe Hungaria do ta kërkojnë këtë në përballjet e fundit.

Gjermania kualifikohet tutje nëse e shmang humbjen ndaj Hungarisë.

Edhe Portugalia kualifikohet tutje nëse e shmang humbjen ndaj Francës.

Ndërsa Hungaria shkon tutje vetëm nëse e mposht Gjermaninë. Ndeshjet e Grupit F zhvillohen në orën 21:00.