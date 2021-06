Macron pret Kurtin në Paris: Ftoj Kosovën e Serbinë të arrijnë një marrëveshje, të gjejnë kompromis

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka pritur kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti në Paris.

Ai ka ftuar Kosovën e Sebrinë të arrijnë një marrëveshje e të gjejnë kompromis.

Macron thotë se Kosova ka interes për BE dhe Franca do e mbështesë.

“Kosova si të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka një interes për BE-në, si udhëheqësit ashtu edhe populli i saj. Do të keni mbështetjen tonë. Afërsia me BE-në, normalizimi i marrëdhënieve, për zhvillimin e qëndrueshëm, po ashtu me përfaqësuesin Lajçak, sikur një popull me vullnet të madh politik nga ana e të dyja vendeve në fjalë, juve dhe z.Vuçiq. I ftojë Kosovën dhe Serbinë të angazhohen si evropian në arritjen e një marrëveshje, dhe gjetjen e një kompromisi”, u shpreh Macron.