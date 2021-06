“Berisha non grada nga DASH”, Rama intervistë me Grenell: Dëshmi se askush s’është mbi ligjin!

Kryeministri Edi Rama foli për herë të parë këtë të enjte mbi vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen “non grata” të ish-Kryeministrit Sali Berisha. Në intervistë me ish-Emisarin e SHBA-së për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell dhënë për median amerikane Newsmax, Rama tha se vendimi i DASH tregoi se askush nuk është mbi ligjin.

“Në njërën anë është pikëllues ky realitet, por është sinjal që administrata amerikane vazhdon të jenë zë i reformave në drejtësi. Për mua kjo ishte pak a shumë si njoftim për mbarimin e tranzicionit dhe mbarimin e pandëshkueshmërisë. Askush s’është mbi ligjin”.

Rama falenderoi ish-Emisarin Grenell për kontributin e tij në iniciativën e Mini-Shengenit, të cilin ai e konsideroi ende një projekt të mundshëm për t’u realizuar.

“Më duhet ta përsëris që ju s’jeni më në rolin e kontribuesit të iniciativës së Mini-Shengenit për të cilin ju falenderoj për rolin tuaj. Në anën tjetër është një konflikt i pazgjidhur shkaku i mosnjohjes së Kosovës nga Serbia. Por është e mundshme që të zhvillohet jetesa pa barriera mes njerëzve dhe mallrave”.

Kryeministri Rama përsëriti kritikat ndaj BE-në teksa u pyet rreth mungesës së një vendimi për çeljen zyrtarisht te negociatave.

“Është trishtuese sepse nga njëra anë thonë që i kemi plotësuar kushtet, dhe nga ana tjetër, KE nuk ka mundësi që të marrë një vendim. Kjo ka të bëjë me disa probleme me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, por sërish për ne është frustruese. Gjëja e keqe është që po mësohemi që BE po dështon herë pas here që të mbajë premtimet.“

Pak ditë më parë BE nuk arriti të gjejë konsensusin për përcaktimin e një date për mbajtjen e tryezës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe shkak u bënë mosmarrëveshjet që ekzistojnë mes Sofjes dhe Shkupit për çështjet historike.