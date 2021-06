Delegacioni i BE-së dënon me forcë shpifjet e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit

Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri ka reaguar në lidhje me shpifjen e një përfaqësueseje të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar.

Në një deklaratë për mediat, Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri përgënjeshtron me forcë deklaratat bazuar në shpifje prej një përfaqësueseje të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar drejtuar Ambasadorit Luigi Soreca.

“Delegacioni i BE-së në Shqipëri konfirmon që Ambasadori Soreca është takuar me Kryetaren e Gjykatës Kushtetuese, Vitore Tusha, mëngjesin e 16 qershorit 2021. Takimi ishte pjesë e një serie takimesh që Ambasadori po zhvillon gjatë ditëve të fundit me të gjithë kryetarët e institucioneve të drejtësisë për të diskutuar mbi gjendjen e zbatimit të reformës në drejtësi në Shqipëri. Gjatë takimit nuk pati asnjë diskutim në lidhje me çështjen e hapur në Gjykatë mbi Teatrin Kombëtar. Delegacioni i BE-së në Shqipëri dhe Ambasadori Soreca vazhdojnë të mbështesin fuqimisht dhe në mënyrë sistematike pavarësinë e të gjitha institucioneve gjyqësore shqiptare. Delegacioni i BE-së rezervon çdo të drejtë për të ndjekur ligjërisht deklaratat e bazuara në shpifje të bëra sot në media”, thuhet në deklaratën e delegacionit të BE-së në Shqipëri.

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka bërë një denoncim publik për ambasadorin e Bashkimit Europian, Luigi Soreca.

Në një deklaratë për mediet nga Gjykata Kushtetuese, përfaqësuesja e Aleancës pretendon se Soreca në datën 16 qershor, kur edhe është mbajtur seanca ka zhvilluar në mënyrë të fshehtë një takim me kryetaren e Gjykatës Kushtetuese, Vitore Tusha.

“Soreca ka bërë një takim me kryetaren e gjykatës, takim i vili nuk është bërë publik dhe mbas takimit, 5 minuta para seancës ambasadori Soreca ka dalë nga dera e mbrapse e gjykatës”, tha përfaqësuesja e Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit.