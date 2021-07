Roaming, nga sot pa tarifa shtesë për qytetarët shqiptare!

Tarifa e Roaming-ut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një shtet tjetër, nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Në mesin e muajit të kaluar, ambasadori i BE në vendin tonë, Luigi Soreca, u kujtoi qytetarëve shqiptarë vendimin nga i cili do përfitojnë disa shtete, duke shkruar në Twitter se: “Duhet të keni vetëm një gjë në mendje: të keni plot baterinë e telefonit tuaj”, e duke kujtuar më tej ky projekt është financuar nga BE.

Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimor e ka kërkuar Bashkimi Evropian, si formë lehtësimi për komunikimin mes qytetarëve. Në muajin prill të 2018 në Samitin e parë Digjital të mbajtur në Shkup, u paralajmërua ulja e çmimeve të roamingut mes vendeve të Ballkanit.