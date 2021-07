Hapen për të gjithë udhëtarët Kapshtica e Kakavija, MEPJ: Ja çfarë duhet të keni me vete

Ndërsa, përsa i përket pikës kufitare të Qafëbotës deri më datën 7 korrik do të funksionojë në të njëjtën mënyrë siç edhe ka funksionuar deri më sot, nga ora 08:00 deri në 16:00, me limit në hyrje 250 persona.

Njoftimi i plotë i Ministrisë së Jashtme:

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se nga data 1 korrik do të funksionojnë gjatë 24 orëve

Pikat Kufitare të Kakavisë dhe Kapshticës, për të gjitha kategoritë e udhëtarëve.

Ndërsa Pika Kufitare Qafbotë, deri më datë 7 korrik 2021 do të funksionojë në të njëjtën mënyrë si funksionon sot: nga ora 08:00 deri 16:00, me limit në hyrje 250 persona.

Vazhdon të kërkohet:

PLF

PCR, Rapid test, çertifikatë vaksinimi ose vërtetim që qytetari është diagnostikuar me Covid-19 (2-9 muajt e fundit).

Informojmë se numri i lejuar për çdo Pikë Kufitare është si më poshtë:

• Kakavijë: 1500 vetë (tashmë e hapur 24 orë)

• Qafbotë: 250 vetë ( 08:00 me 16:00)

• Kapshticë: 400 vetë (24 orë e hapur).