Myslim Murrizi tregon në Top Talk pseudonimet e deputetëve spiunë

Murrizi: Unë nuk kam dy emra, kam vetëm një emër dhe nuk ka kartelë në asnjë arshivë të këtij vendi që të ketë emër të dytë për Myslym Murrizin siç kanë 31 deputetë që do të vijnë në shtator. Unë nuk jam spiun i sigurimit të shtetit se ky vend është marrë peng nga sigurimi i shtetit, ka drejtuar dhe dirigjuar elitat vendimmarrëse në politikë në 30 vite, përpos tij edhe shërbimet e huaja.

Ligji është një ligj hipokrit që kush ka këllqe mund të shkojë vetë për të kërkuar dosjen e tij, me vullnet të lirë. Është pikëpamje morale, por këta nuk njohin moral. Katër mbledhje rresht në grupin parlamentar i kam kërkuar kryetarit Basha se një nga anëtarët e autoriteteve dërgoi 43 formularë që t’i plotësojnë. Basha nuk e mbështet se ato që e rrethojnë i kanë shitur shpirtin dreqit. Basha e ka detyrim në statutin e PD, të ndryshuar me këmbënguljen e një grushti jo të vogël të anëtarëve të Këshillit Kombëtar, pjesë të së cilëve kam qenë dhe unë që nuk duhet të jetë në kryesi, deputet, në këshill kombëtar apo kryesi dege asnjë bashkëpunëtor i sigurimit. Se bën. E pyeta unë Genta Sulën në parlament, sa individë kandidatë të ka sjellë Lul Basha dhe Edi Rama për të verifikuar? Zero. Cojnë stilolapsin, shishen e qumështit, Murrizin, kërmillin, pseudonime janë të gjitha këto, emra të dytë. Kë të çojnë? Profesorin?

Po ja meqë vijnë këta galaktikat, unë e provova me takatin sa kisha në opozitë. E futa ligjin për të pasur një ilustracion realist, jo hipokrit dhe mora 30 vite. Propozova ligjin që të dihet se kush janë, ta bëjë me dije KQZ që në Korcë kandidon “kërmilli”, në Shkodër nga PS kandidon “shala”. Nëse njerëzit e kanë qejf “kërmillin”, ku ta gjejmë…