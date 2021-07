“Shqipëria nuk është vetëm në këtë ‘luftë’”/ Soreca: SPAK dhe BKH duhet të ndjekin korrupsionin në nivelet e larta!

Soreca tha edhe një herë se në këtë luftë Shqipëria ka mbështetjen e ShBA-ve dhe BE-së.

Soreca: SPAK dhe BKH duhet të ndjekin korrupsionin në nivelet e larta. Të gjithë duhet të kuptojnë se askush nuk është mbi ligjin. Duhet të ketë figura të nivelit të lartë që të dënohen. Besoj se me funksionimin e SAPK si dhe me rezultatet e larta, atëherë Shqipëria është në pozicionin e duhur për të goditur korrupsionin që helmon Shqipërinë. Shqipëria nuk është vetëm në këtë luftë ShBA dhe BE i qëndrojnë në krah.