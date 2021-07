“Si arrestuam ministra e kryeministra”/ Kryeprokurori rumun mëson SPAK për të luftuar korrupsionin

Por a do ti ndjeke keto gjurme te DNA , SPAK-u shqiptar?

Arben Kraja: Jeni i mirëpritur te shkëmbejmë eksperienca.

Si nje sinjal pozitiv, kreu i delegacionit te BE interpretoi denimin e ish Prokurorit te Pergjithshem kurse nuk la pa permendur mbeshtetjen e nderkombetareve ne kete lufte qe nuk do ta lere SPAK vetem.

Soreca: Vetëm me zyrtarë të nivelit të lartë pas hekurave, politikanët, gjyqtarët dhe prokurorët do ta kuptojnë se ata nuk janë – ose më mirë të them “nuk janë më”- mbi ligjin.

Sidomos kryeprokurori rumun eshte i qarte se perse u arriten rezultate ndaj kupoles se zyrtareve.

“Nga pervoja e drejtorise kobetare antikorrupsion kemi konstatuar qe per te qene te sukseshem kunder korrupsionit jane shume te rendesishme, pavaresia e cila presupozon nivel maksimal autonomie , specializim i prokuroreve, buxhet i menazhuar autoritet mbi oficeret e policisë gjyqesore dhe perqendrim i kompetences ne korrupsionin e madh”.