Raffaela Carra ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare

Raffaella Carrà, një nga showgirl-et më të mëdha italiane, vdiq në moshën 78-vjeçare. Sergio Iapino, ish partneri i saj, bëri njoftimin për agjencinë Ansa. «Raffaella na ka lënë! Ajo shkoi në një botë më të mirë, ku njerëzia e saj, e qeshura e saj e pagabueshme dhe talenti i saj i jashtëzakonshëm do të shkëlqejnë përgjithmonë “, tha ai,” duke iu bashkuar dhimbjes së nipërve dhe mbesave të dashura Federica dhe Matteo, të Barbara, Paola dhe Claudia Boncompagni, miq të një jete dhe të bashkëpunëtorëve më të afërt ”.

Në shënimin për Ansa, Iapino e përshkruan Raffaella Carrà si një “grua të jashtëzakonshme, por e pajisur me thjeshtësi të habitshme”.

Në intervistën, lëshuar dhjetorin e kaluar, Carrà gjithashtu ka ndjere dhimbjen për v‌itin 2020 i cili kishte qenë veçanërisht e vështirë për të.”Unë kam pasur dhe kam shumë frikë. Unë nuk dal dhe kështu që ky 2020 është bërë një vit i shtunë. Më 31 dhjetor, gjithçka duhet të prishet.Do ta bëj privatisht festen në tarracën time, me koston e thirrjes së muratorit të nesërmen” tha në atë kohë Carra.

