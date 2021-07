Nënshkruhet marrëveshja për zhvillimin e infrastrukturës kombëtare të gazit/ Rama: TAP burim i sigurtë për një zhvillim ekonomik dhe social

Marrëveshja u nënshkrua për palën shqiptare nga ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, me praninë e Kryeministrit Edi Rama.

Fjala përshëndetëse e Kryeministrit Rama në ceremoninë e nënshkrimit të Marrëveshjes:

Sot është një nga shumë stacionet e një rrugëtimi që vazhdon për ta kthyer Shqipërinë praktikisht në një eksportues neto të energjisë. Në të njëjtën kohë, për ta bërë vendin tonë një hapësirë burimesh të ndryshme, të larmishme, të prodhimit të energjisë, duke futur më në fund, edhe një komponent tjetër në jetën ekonomike dhe sociale të vendit, të munguar historikisht, siç është gazi.

Ne jemi shumë besimplotë që tanimë është vetëm çështje vullneti, është vetëm çështje vendosmërie, është vetëm çështje këmbënguljeje, pune dhe durimi të madh për të përmbushur një vizion, i cili nuk është më një dëshirë, nuk është më as një aspiratë e mbështetur në një ëndërr, por është një horizont i arritshëm mbi baza tanimë të vendosura.

Edhe procesi i nisur i ndërveprimit, për të siguruar një bashkëpunim të qëndrueshëm me një kompani të madhe amerikane, siç është ExxonMobil, sëbashku me Accelerator Energy, është një tregues kuptimplotë i faktit se TAP-i nuk është thjesht një rrugë kalimi e gazit për në anën tjetër të Adriatikut, por është një burim i sigurt i një zhvillimi ekonomik e social transformues për vendin në dekadën ku sapo kemi hyrë.

Dua të shpreh konsideratën më të lartë për të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë projekt fantastik e sidomos, për të gjithë ata që janë shqiptarë të përfshirë në këtë projekt, duke filluar nga drejtuesi që është këtu me ne e të gjithë të tjerët, nga ekipi menaxherial tek ekipi i specialistëve, sepse përbëjnë edhe një vlerë të shtuar në kapitalin njerëzor të këtij vendi.

Po ashtu dua të falënderoj edhe të gjithë ata që punuan dhe mundësuan këtë moment, siç do mundësojnë me siguri edhe momente të tjera. Skuadrën e ministrisë dhe skuadrën e re të Albgazit, që është një krijesë e re në botën e institucioneve tona, por që ka një perspektivë shumë të fuqishme dhe përbën një pikë mbështetjeje të rëndësishme në hartën e sektorit strategjik të energjisë në Shqipëri.

Faleminderit!