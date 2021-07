Furgonat e Policisë së Shtetit janë multi-funksinale. Kjo gjë duket edhe nga një denoncim i bërë nga një qytetar në redaksinë e Top Channel. Siç edhe duket nga pamjet, makina e Policisë së Shtetit në Elbasan transporton hekura.

Në video, duket efektivi, i veshur me uniform policie, që nënkupton se mund të jetë në orarin zyrtar të punës. Por, në vend që të shërbejë në funksion të sigurisë dhe rendit, ai nuk po patrullon me automjetin në qytet, por po mbush bagazhin me hekura.