Kane heroi i Anglisë/ “3 Luanët” përballë Italisë në finalen e Euro 2020

Me rezultatin 1-1 do të mbyllej pjesa e parë dhe e gjithë koha e rregullt duke bërë që edhe kjo ndeshje të shkojë në kohën shtesë. Në fundin e shtesës së parë Sterling fiton një penallti e cila u shndërrua në gol nga kapiteni Harry Kane.

Anglia e cila është një nga pretendetet për fitimin e këtij kompeticioni do të përballet të dielën në finale me Italinë e cila dje mundi me penallti Spanjën.