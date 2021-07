Zgjedhja e kreut të AMA-s/ Basha: U hodh poshtë thirrja e partnerëve për ta shtyrë në shtator

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka reaguar sot në lidhje me zgjedhjen Armela Krasniqit si kryetare e re të AMA-s në seancën e djeshme plenare të Kuvendit. Në reagimin e tij, Basha shprehet se Kuvendi hodhi poshtë thirrjen e BE dhe OSBE për të shtyrë në shtator votimin për kreun e AMA-s.

““E ka fajin Europa” llomotit poshtë e lart, për të fshehur dështimin e tij dhe pengimin e Shqipërisë. Por sapo i jepet një shans për të vepruar në shërbim të interesave të vendit, sikurse kërkuan BE dhe OSBE, zgjedh të bëjë të kundërtën, duke hedhur poshtë thirrjen e partnerëve për të shtyrë në shtator votimin për AMA. Kjo nuk është forcë, po harbutëri në dëm të të gjithë shqiptarëve dhe të Shqipërisë”, shprehet Basha.

Tauland Balla, Kryetar i grupit parlamentar socialist, mbrojti kandidaturen Krasniqi, duke sfiduar hapur sugjerimin e BE dhe OSBE.

Per pasoje, në seancën e fundit të legjislaturës IX, deputetët e Kuvendit zgjodhen Armela Krasniqin me 83 vota pro, kryetare e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA). Në garë ishte gjithashtu edhe Alketa Dibra që u votua me vetëm 9 vota.

Armela Krasniqi u zgjodh drejtoreshë e përgjithshme e ATSH-së, në 2017-ën, pas një karriere të gjatë në media.

Në fillimet e saj, Krasniqi punoi si reportere në Shijak TV, për të vijuar në Televizionin Shqiptar e më vonë si Drejtore e Drejtorisë së Aktualitetit në RTSH apo si drejtuese edicionesh informative e në RTSH, Shijak TV, TVA, si dhe drejtuese emisionesh në RTSH e News24.

Para se te emerohej drejtoreshë e përgjithshme e ATSH-së, Armela Krasniqi ishte zedhenese e shtypit e Partise Socialiste.