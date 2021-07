DASH: Korrupsioni, problem serioz për bizneset në Maqedoninë e Veriut

Hapja dhe drejtimi i një biznesi në Maqedoni është përgjithësisht i lehtë, por problemi kryesor dhe i vazhdueshëm mbetet korrupsioni. Kjo është shënuar në raportin e Departamentit të Shtetit për klimën e investimeve në Maqedoninë e Veriut. Sipas raportit, mjedisi i përgjithshëm rregullator në vend është kompleks, pasi ligjet dhe rregulloret ndryshojnë shpesh, duke krijuar një paparashikueshmëri në mjedisin e biznesit. “Udhëheqja e biznesit është e lehtë në Maqedoninë e Veriut dhe korniza juridike kryesisht është në përputhje me standardet ndërkombëtare, korrupsioni është problem i vazhdueshëm. Investitorët e mëdhenj të huaj që punojnë nëpër zonat teknologjike industriale zhvillimore në përgjithësi tregojnë përvoja pozitive me investimet. Megjithatë, mjedisi i plotë rregullator mbetet kompleks dhe ndryshimet e shpeshta ligjore dhe rregullatorë, së bashku me interpretimet jo- konzistente të rregullave, krijojnë mjedis të paparashikueshëm afarist, e përshtatshme për korrupsion”, tha Raporti i departamentit të shtetit.