“Qytetarët do shkojnë në Jug pa kaluar në qytetin e Vlorës”/ Balluku zbulon datën e hapjes së Bajpasit

“Ka ardhur momenti që ta deklaroj, që kjo rrugë do jetë e përfunduar në datën 15 korrik. Mbyllim të gjitha punimet. Do punojmë me Policinë Rrugore për ta kolauduar. Bashkë me kryeministrin dhe delegacionin e BE, pasditen e datës 16, ne do të hapim zyrtarisht këtë rrugë për kalim. Deri në 15 të gjithë së bashku të mbyllim edhe ato problematika që kanë ngelur!

Për ta bërë të kalueshme, për tu dhënë mundësinë të gjithë qytetarëve të shkojnë drejt Jugut pa pasur nevojë të kalojnë nga qyteti i mrekullueshëm i Vlorës. Vlora do ngelet një sajt turistik dhe jo një rrugë kalimi në Jug. Pas 7 ditësh do jemi për festë dhe jo për kontrolle teknike në mesnatë.

Edhe njëherë në Bajpasin e Vlorës, sot një javë para përfundimit të kësaj vepre dhe dorëzimit të saj provizor, e cilësoj. Pasi ashtu siç kemi vendosur për të hapur Bajpasi për sezonin veror dhe për të çliruar të gjithë trafikun që mblidhet në zonën e Radhimës dhe në hyrje të Vlorës u kemi dhënë më forca kantiereve, punohet me tre turne. Pikërisht sepse duhet të hapet ky kalim. Ashtu siç u hap Bajpasi i Fierit provizorisht për periudhën e verës ashtu po ndodh edhe me këtë Bajpas”, tha ajo.