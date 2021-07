Përjashtimi i Tushes nga PS/ Basha: Shqiptarët e dinë mirë se peshku qelbet nga koka

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha reagoi pas takimit që Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot me kryetarët e bashkive.

Basha foli edhe për shkarkimin e kryebashkiakut të Lushnjës, Fatos Tushe nga qeveria, pas arrestimit nga SPAK pak ditë më parë.

Kreu i PD-së u shpreh se Rama mund të lajë duart me një kryebashkiak të korruptuar, por shqiptarët e dinë mirë se peshku qelbet nga koka.

“Mund të lash duart me një kryebashkiak të korruptuar apo të bësh ‘koka turku’ bedelët e tu në atë sallë, por shqiptarët e dinë mirë se peshku qelbet nga koka!”, theksoi Basha në një postim në Facebook.

Kryeministri Rama tha sot se “kryetari i bashkisë Lushnjë do të shkarkohet nga detyra dhe do të përjashtohet nga PS, masa këto që do të rishikohen vetëm nëse në fund të procesit del i pafajshëm”.