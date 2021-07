Tenderi me uniformat e policisë/ SPAK nuk ndalet! Arrestohet ish-drejtoresha e prokurimeve publike dhe 7 zyrtarë e ish zyrtarë! Një në arrest shtëpie

Eshtë zbardhur vendimi i SPAK për 9 zyrtarët dhe ish zyrtarët, të cilët akuzohen se shkelën barazinë në tendera! Tetë zyrtarë dhe ish-zyrtarë janë arrestuar ditën e sotme dhe një tjetër është lënë në ‘arrest shtëpie’, pas një operacioni disa mujor të kryer nga SPAK lidhur me abuzimet me tenderin e uniformave të Policisë së Shtetit, të vitit 2020.

Dyshohet se këto zyrtarë dhe ish-zyrtarë janë përfshirë në tenderin e uniformave të policisë, një tender që ka shkaktuar dëm ekonomik dhe shkelje në barazinë në tendera, ndërkohë që operacioni po zhvillohet në Tiranë.

Mes të arrestuarve është Edlira Naqellari, e cila 8 ditë më parë u shkarkua nga detyra nga ministri Bledi Çuçi. Ajo ka mbajtur postin e drejtoreshës së blerjeve të përqendruara në Ministri të Brendshme. Këtë post Naqellari e mbante prej 3 vitesh.

Urdhër arresti janë lëshuar po ashtu edhe për Kreshnik Bejkajn, Ani Omurin, Klevis Hasanin, Flutura Çekrezin, Fatmir Demnerin, Gëzim Mingajn dhe Mariglen Buzalin, ndërsa Anisa Bogdanin është lënë në arrest shtëpie.

Këta shtetas akuzohen për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar në nenin 258 të Kodit Penal.

Në dosje thuhet se nga aktet e administruara ka rezultuar se me datë 11.05. 2020 në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme është zhvilluar proceduar e prokurimit për llogari të Autoritetit Kontraktor, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me objekt ‘Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, për katër vjet, me fond limit 2,8 miliardë lekë pa TVSH ose 25 milionë euro.

Gjatë hetimeve të kryera nga SPAK janë konstatuar shkelje të rregullave të prokurimit publik, e bërë nga anëtarët e Njësisë së Prokurimit, shtetasit Kreshnik Bejkaj, Ani Omuri, Klevis Hasani, Anisa Bogdani, Flutura Çekrezi, Fatmir Demneri, Gëzim Mingaj dhe Mariglen Buzali, të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe me titullarin e Organit Qendror Blerës, Drejtor i Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Edlira Naqellari, ku si pasojë kanë sjellë avantazhe dhe privilegje të padrejta në kualifikimin e operatorit fitues në këtë procedurë prokurimi. Ministria e Brëndëshme, ku ishte ministër Sander Lleshaj, ka zgjedhur si firmë fituese “D&E SHPK” e cila ofroi 500.000.000 lekë më shumë se firma Turke “Genc Taahhur Giyim Tekstil Insat San Ve Tic LTD”, ku kjo e fundit u skualifikua.

Pas kërkesës së kryer Prokuroria e Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar ka vendosur:

“Arrest me burg” për Edlira Naqellari

“Arrest me burg” për Flutura Çekrezi

“Arrest shtëpi” për Anisa Bogdani

“Arrest me burg” për Ani Omuri

“Arrest me burg”për Klevis Hasani

“Arrest me burg”për Kreshnik Bejkaj

“Arrest me burg”për Fatmir Demneri

“Arrest me burg”për Mariglen Buzali

“Arrest me burg” për Gëzim Mingaj

Po ashtu, më herët SPAK ka kryer kontrolle edhe në banesat e të arrestuarve. Pas arrestimeve, policia e Shtetit do të vijojë me hetimet e këtij procedimi penal, që do të vazhdojë për të sqaruar plotësisht çdo rrethanë që lidhet me provueshmërinë plotë të veprës penale të kryer dhe të gjithë personave të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.

Hetimet janë kryer pas padisë së bërë nga dy deputetët e opozitës, Myslim Murrizi dhe Halit Valteri. Ndër pretendimet e tyre ishin fakti se 1 kapele polici kushtonte 350 Euro dhe se kompania e zgjedhur fituese nuk kishte aktivitet në fushën e rrobaqepësisë, por të gërmimeve.