Si u denoncua tenderi i uniformave/ Përplasja Murrizi-Lleshaj një vit më parë në parlament dhe kallëzimi në SPAK

Skandali i tenderit te uniformave në denoncimin e Murrizit përfshinte edhe Ministrinë e Mbrojtjes, ku dëmi financiar i përllogaritur shkonte ne miliona euro.

Murrizi: E njëjta kompani me ministrat tuaj te mbrojtjes te sotëm ka marre 45 milion euro, vjet 1 miliard tjera euro per uniformat e burgjeve. Ftoj SPAK te shkoje tek keta ministra te mbrojtjes dhe Brendshëm qe i kanë dhëne një firme me objekt dheu rreth 79 milion euro per 5 vite rresht.

Lleshaj: Une nuk merrem me tendera.

Murrizi: Do thirreni dhe ju ne SPAK se jeni titullar i institucionit.

Lleshaj: Nese nuk e dini ua tregoj unë adresën e Prokurorisë, shkoni trokisni atje, çojini ato gjera që keni se i bëni shërbim publikut.