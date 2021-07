Nesër zgjedhjet parlamentare në Bullgari: Vendvotimi i parë bullgar në një traget

Nesër, më 11 korrik, do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare në Bullgari. Për herë të parë në një traget bullgar, i cili do të niset sonte nga porti i peshkimit në Burgas, do të hapet një qendër votimi.

Kjo është me kërkesë të kapitenit të anijes Pllamen Panajotov.

Seksioni do t’ju shërbejë 28 marinarëve që punojnë në bordin e tragetit bullgar “Druzhba”. Trageti realizon linja të rregullta deri në Batumi, duke u nisur çdo të premte nga porti Burgas, njoftoi BNR Burgas.

Në ditën e zgjedhjeve parlamentare – 11 korrik, “Druzhba” do të jetë në det të hapur.