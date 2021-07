Masa të rrepta në Greqi/ Vaksina e detyrueshme për punonjësit shëndetësorë dhe punëtorët e shtëpive të pleqve

Në një moment kur në Greqi janë vaksinuar 5.3 milion me një dozë dhe 4.4 mln plotësisht, ndërsa varianti Delta i koronavirusit po përhapet gjithnjë e më shumë, kryeministri grek, ka theksuar se vendi nuk do të mbyllet përsëri nga qëndrimi i disa personave dhe se vetëm vaksinimi do të rikthejë normalitetin, ndaj dhe qeveria jep lehtësime për të gjithë të vaksinuarit.

Mitsotakis: Sigurohet një dispozitë e veçantë për Forcat e Armatosura. Tani e tutje, personat e përhershëm dhe të rekrutuarit do të kenë mundësinë, por edhe stimuj, të vaksinohen në njësitë e tyre. Nga dita e premte deri në fund të Gushtit, të gjitha ambientet e mbyllura, klubet e natës dhe baret, kinematë dhe teatrot, do të funksionojnë ekskluzivisht për të vaksinuarit.

Për të pestën ditë në Greqi janë regjistruar mbi 2000 raste me koronavirus, të intubuarit vazhdojnë të jenë rreth 140, ndërsa ka një rënie të numrit të viktimave.

Ndërsa kryeministri Mitsotakis ka theksuar gjithashtu se ekonomia po merr veten dhe numri i mbërritjeve të turistëve në aeroportin e Athinës ka prekur 50% të atyre të vitit 2019, në një fjalim nga qyteti i Selanikut kreu i opozitës Aleksis Tsipras e ka konsideruar qeverinë të paaftë dhe për herë të parë pas dy vitesh, ka kërkuar zgjedhje të parakohshme.

Katër masat, siç u njoftuan nga Mitsotakis janë:

Vaksinimi i punonjësve në shtëpitë e pleqve bëhet i detyrueshëm, sepse kjo është kategoria më e prekshme. Ata që nuk e bëjnë këtë do të pezullohen nga puna nga 16 gushti e tutje. Nga 1 shtatori, vaksinimi i detyrueshëm do të zbatohet gjithashtu për punonjësit shëndetësorë, në sektorin publik dhe privat. Është e pamendueshme, për shembull, që një infermiere e pavaksinuar të kujdeset për një pacient. Jam i sigurt që një pjesë e madhe e shoqërisë pajtohet me këtë vendim. Dhe unë kërkoj nga të gjitha palët që ta mbështesin atë pa rezerva. Dispozita e veçantë merret për Forcat e Armatosura. Tani e tutje, personat e përhershëm dhe të rekrutuarit do të kenë mundësinë, por edhe stimuj, të vaksinohen në njësitë e tyre. Kurdoherë që e duan të parët dhe me regjistrimin e tyre të dytët. Kjo sepse jeta në ushtri është nga natyra grup dhe prandaj kohezioni është i pashmangshëm. Nga e Premtja deri në fund të Gushtit, të gjitha zonat e mbyllura, klubet e natës dhe baret, kinematë dhe teatrot, do të jenë të hapura ekskluzivisht për të vaksinuarit. Dhe me një numër të shtuar, por të paracaktuar, të vizitorëve. Atëherë do të funksionojë aplikacioni dixhital, i cili do të vërtetojë lehtësisht nëse qytetari është vaksinuar. Kjo është një praktikë e ndjekur tashmë nga vende të tilla si Danimarka, Gjermania, Austria dhe Luksemburgu.

Kjo do të thotë që gjatë verës, argëtimi, qoftë jashtë apo brenda, do të përfshijë vetëm uljen dhe jo qëndrimin, në mënyrë që të mos favorizohet transmetimi i virusit. Dyqanet tani do të kenë mundësinë e më shumë vendeve në tryezë. Por kontrollet do të jenë shumë të rrepta.