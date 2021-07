Maqedonia e Veriut dhe Greqia nënshkruajnë marrëveshje për ndërtimin e linjës së gazit 100 mln euro

Maqedonia e Veriut dhe Greqia kanë nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e një linje ndërkufitare të gazit natyror, me vlerë 100 milionë euro.

Maqedonia e Veriut do të kontribuojë rreth 54 milion euro të investimit të përgjithshëm, tha ajo në një njoftim për shtyp.

Linja e re do të ndihmojë Maqedoninë e Veriut të sigurojë furnizimin me gaz dhe likuiditetin në tregun e gazit, si dhe të sigurojë qasje në gazin natyror përmes Korridorit Jugor të Gazit.

Mijëra njerëz do të punësohen gjatë ndërtimit të interkonektorit që do të lidhë rrjetet e shpërndarjes së gazit të të dy vendeve, tha ministri grek i mjedisit dhe energjisë, Kostas Skrekas.

Kompania shtetërore e Maqedonisë së Veriut “National Energy Resources” (NER) dhe operatori grek i gazit DESFA pritet të nënshkruajnë një marrëveshje e cila do të garantojë ndërtimin e interkonektorit së shpejti.

Korridori Jugor i Gazit përfshin Gazsjellësin Trans Adriatik (TAP), Gazsjellësin e Kaukazit të Jugut (SCP) dhe Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP). Duke u lidhur me TANAP në kufirin e Greqisë me Turqinë, TAP shtrihet në të gjithë Greqinë e Veriut, Shqipërinë dhe Detin Adriatik përpara se të arrijë në bregdetin e Italisë Jugore ku lidhet me rrjetin Italian të Gazit Natyror.