KKT miraton lejen për tunelin e Llogorasë dhe parkun e Karavastasë, kalojnë disa resorte e vila në Jug

Një tjetër vendim që bie në sy është leja e ndërtimit për parkun fotovoltaik të Karavastasë. Ky i fundit më herët përmes shoqërisë Karavasta Solar pjesë e Voltalia mori lejen e zhvillimit. Me një kapacitet të instaluar 140MË parku do të shtrihet në një sipërfaqe 210 Ha nga ku 196 janë për vendosje panelesh. Kompania në një dokument të sajin parashikonte re muaj punime për të bërë gati terrenin dhe 8 muaj për të përfunduar komplet investimin. Një tjetër projekt infrastrukturor që ka marrë lejë zhvillimi është ai për rishikimin e projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe të Tiranës nga Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.

KKT miratoi edhe një listë të gjatë për projekte hotelesh, resortesh dhe vilash në bregdet. Të tilla janë leja e zhvillimit për Green Coast Hotel, apo ajo për resortin turistik Green Coast 3, që do të jetë i treti që shoqëria Grean Coast do të ndërtojë në zonën e Himarës. Po kështu është miratuar edhe leja e ndërtimit për Kakome Bay, një projekt që ka vite që lakohet apo Cape of Rodon që ndodhet në zonën e Ishmit në Durrës.

Në Himarë është dhënë leja e ndërtimit për për objektin: “Kompleks turistik me Vila”, Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Investment Group” sh.p.k. Një tjetër leje zhvillimi është dhënë për objektin: “Objekt hoteleri, shërbime dhe pishinë, Gjilekë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Bega-07” sh.p.k. Është dhënë dhe leja e zhvillimit për vijimin e Unazës: “Rikualifikim i Unazës Lindore për Lotet 4, 5, 6”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Lejet e miratuara nga KKT në 13 korrik 2021

1.Leje Zhvillimi për objektin: “Ndërtimi i Tunelit të Llogarasë”, me vendndodhje në Bashkinë Vlorë dhe Bashkinë Himarë, me zhvillues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i godinës shumëfunksionale për AFA”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë”, me zhvillues Repartin Ushtarak Nr. 6630.

Leje Zhvillimi për objektin: “Rikualifikim i Unazës Lindore për Lotet 4, 5, 6”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Leje Zhvillimi për objektin: “Rishikimi i projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe të Tiranës nga Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Leje Ndërtimi për objektin: “Qendra Maria Mazzarello”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Shtëpia Rregulltare e Bashkisë Instituti Maria Ndihmëtare.

Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Parku fotovoltaik Karavastasa”, me vendndodhje ne Bashkinë Divjakë dhe Bashkinë Fier, me subjekt zhvillues shoqërinë “Karavasta Solar” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Cape of Rodon”, me vendndodhje në Ishëm, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Premium Finance Invest” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë banimi, hotelerie dhe shërbimesh, Bashkia Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqëritë “TA-DIN” sh.p.k dhe Eirflai sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Hotel SPA me 4 yje”, me vendndodhje në Bashkinë Sarandë, me zhvillues Z. Xhemal Myrta.

Leje Ndërtimi për objektin: “Kakome Bay Resort, Bashkia Himarë”, me zhvillues shoqëritë “Riviera Kakome” sh.p.k, “AgiKons” sh.p.k dhe Z. Dritan Çelaj.

Leje Zhvillimi për objektin: “Resorti Turistik “Green Coast 3”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë”, me zhvillues shoqërinë “Green Coast” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Strukturë me funksion hoteleri”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Aqua Marin” sh.p.k.

Leje zhvillimi për objektin: “Green Coast Hotel”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Green Coast” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Panorama Hilltop Retreat”, me vendndodhje në Dhërmi, Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Mega Konstruksion” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks turistik me Vila”, Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Investment Group” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Objekt hoteleri, shërbime dhe pishinë, Gjilekë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Bega-07” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “4 Objekte banimi”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Aliraj & K” sh.p.k dhe Znj. Rezarta Dumani.

Leje Zhvillimi për objektin: “2 Banesa individuale dhe pishinë”, me vendodhje në Bashkinë Himarë, me zhvillues Z. Genci Goga.

Leje Zhvillimi për objektin: “Objekt shërbimi”, me vendndodhje në Potam, Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Beton E G Fier” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e objektit ekzistues Bar– Restorant-Hotel “Paradise Beach”, me vendndodhje në Bashkinë Vlorë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Selmani” sh.p.k.

Për një ndryshim në Lejen e Zhvillimit për objektin: “Terminali i Autobuzave Korçë”, me vendndodhje në Bashkinë Korçë, me zhvillues “Korsel” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Bar Restorant “Zazu”, me vendndodhje në Dhërmi, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “HUS 3” sh.p.k./Monitor