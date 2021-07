“Po pse nuk jeni dakort o hajdutë të babëzitur, dhe u sulët si qentë për gjah?”

Në një postim në rrjetet sociale, Murrizi shpërthen kundër atyre, që sipas tij kundërshtojnë propozimin që SPAK të fillojë hetimet e politikanëve, që nga viti 1991.

“Qenkan merzitur shume dhe paskan debatuar fort hajdutet se nga cili vit duhet të filloj SPAK-u hetimet!

Nuk paskan qene dakort qe te filloj qysh nga viti 1991!!!

Po pse nuk jeni dakort o hajdute te babezitur????

Po ja e zeme so po e fillon 10 vjet me vone. Pra nga viti 2001, ju prap hajdute keni qene edhe nga kjo kohe.

Po ta fillojë nga viti 2005 a mendoni se keni qene te pastert nga ky vit??

Po mire le ta filloj nga viti 2009, çfare ndryshon per ju???

Pa le po e filloi nga viti 2013, kur u sulet si qent per gjah, çfare do shohin Shqiptaret.

Per sojin qe ka qeverisur Shqiperine ne keto 30 vite neokomunizen, asnje pike rendesie nuk ka se nga cila periudhe duhet te filloj SPAK-u hetimet, sepse ju jeni e njejta tufe hajdutesh te pa ngopur që jeni tallur me shqiptaret 30 vjet rresht sikur “luftoni” njeri-tjetrin dhe keni 30 vjet qe rreth 30 individe pa karakter pa moral pa dinjitet, vidhni bashke”-shkruan Murrizi.

Më tej, Murrizi thekson se nuk ka nevojë të hetohen për 30 vite. Sipas tij mjaftojnë edhe 30 orë tiu bësh llogarinë e kostos së jetësës së atyre që kanë qeverisur në 30 vite në Shqipëri, dhe ska gjykatë që iu bën derman.

“Per te hetuar babezine tuaj, bemat tuaja, vjedhjet tuaja, pa ngopshmerine tuaj, hipokrizine tuaj, paturpesine tuaj, mashtrimet tuaja, nuk ka nevoje fare per 30 vite.

Ju mjafton tu hetosh, survejosh, pergjosh, vezhgosh, tu besh llogari koston e jeteses vetem 30 dite, apo 30 ore gjithsej dhe nuk ka gjykate e posaçme qe ju ben derman.

Sepse soji juaj nuk ka orar pertypje, por vetem ha çdo moment. Ha pa pushuar kurre çdo gje qe ju kap dora, syri, xhepi dhe percillni ne stomak çdo lloj pislliku te kesaj bote ne babezine tuaj te pashoq.

Per tufen tuaj te pa ngopur, SPAK-ut do ti duhej vetem 30 minuta per secilin prej jush qe te plotesonit nje formular ku te vertetonit origjinen e parave tuaja te konvertuara ne vila miliona euroshe pas TEG-ut, para TEG-ut, ne Gjirin e Lalzit, ne Palase, tek Kodra e Diellit, ne Razem, Hamallaj, Dhermi e Drimadhe dhe ju te gjithe do te perfundonit ne burgun e Reçit.

Pa le kur “ ustallaret” matane oqeanit tu verifikojne te tjera pasuri jashtë Shqiperise, atehere burgu do ju duket si hotel Sheraton”- përfundon postimin e tij Myslim Murrizi.