Zoti Berisha! Akuzat ndaj teje nuk janë shpifje!

Zoti Berisha dje guxoi të kritikonte ambasadoren e SHBA-së Juri Kim pse ajo në takimin me zotin Basha ka përsëritur qendriminm konsekuent të shtetit të saj që personat e shapllur non grata nuk duhet të jenë deputetë në parlamentin e Shqipërisë. SHBA po veprojnë si për Berishën ashtu siç këmbëngulën muaj më parë edhe për Tom Doshin, i cili nuk preferoi rrugën e kundërshtimit. U tërhoq me dinjitet. Ju, doktor, po tregoheni kryekërcym, siç thonë shkodranët, duke iu kundërvenë aleatit tonë të madh. Ju iu kundërvutë direkt asaj fuqije e cila qysh në fillimet e lëvizjes demokratike në vendin tonë, ju mbështeti fuqimisht. Mos vallë e keni harruar që ambasadori Rayerson ju shoqëronte në mitingjet e PDs- duke ngritur dy gishtat lart siç bënit edhe ju?! Veprimi i tij ishte i paprecedent në praktikën diplomatike, po ama

SHBA ju mbështeti sepse duhej përmbysur komunizmi. Para asaj detyre madhore pak rëndësi kishte nëse u shkelën ose jo rregullat diplomatike. Ata e dinin që ti ishe një komunist ekstremist, një i mirëbesuar i diktaturës komuniste, po menduan se mund të kishe bërë kthesë të plotë, mund të ishe ndërgjegjësuar për krimet e sistemit që i shërbeve me besnikëri, prandaj dhe u bëre flamurtar i demokracisë. Ti ia pate me hile si popullit, që të pati idhull , SHBA-së dhe demokracisë. Ti shpejt, shumë shpejt nise të shfaqje tiparet e këqia të karakterit tënd dhe të shartoje demokracinë me praktikat e Partisë së Punës që ishte mëma juaj. Kërkove të kishte pushtet absolut, ta sanksionoje atë edhe me kushtetutë, po ishte populli që me votën e tij të tha: Ndal! Në atë kohë një specialiste amerikane që punonte në aparatin e kryeministrisë si konsulente , kur i fola për gabimet që po bënit ju, m’u përgjigj:”E kemi njohur Berishën se ç’është, po tani, Petro, është vonë.” Kjo do të thotë se që në ato vite të hershme të drejtimit tuaj SHBA po regjistronte edhe devijimet që po i bënit parimeve të demokracisë. Megjithatë SHBA heshti. Ajo nuk ju kritikoi hapur edhe kur ju thyet embargon që vendosi OKB-ja kundër Milosheviçit. Duke shkelur të gjitha normat ndërkombëtare ju dhe bashkëpunëtorët e tu furnizuat me naftë makinën ushtarake të kasapit të Ballkanit për të vazhduar krimet monstruoze në Kroaci, Bosnje-Hervekovinë dhe në Kosovën martire. Populli i shikonte me dhimbje autobotët që shkonin hajdutçe natën drejt Lezhës, sepse i ngjasonin me tanke dhe autoblinda që masakronin vëllezërit tanë kosovarë. Ju dhe servilët tuaj u pasuruat përmes firmës fantazmë ”Teuta”.Kështu e nisët ju, doktor Sali Berisha rrugën e korrupsionit. Përsëri me durim e shpresë se do të reflektonit për rrugën e gabuar SHBA-ja nuk ju dënoi. Nga kjo ju morët zemër ose siç thotë populli yrysh për të vijuar shkeljet dhe abuzimet .Në Washington ju thanë prerazi dhe qartë që t’i mbyllje firmat priramidale, po sa u ktheve prej andej, dole në një emision televiziv dhe i the popullit se paratë i keni të sigurta. Edhe nga ajo kasaphanë monetare ju patët fitime marramëndëse.

Këtë fakte që po shkruaj nuk janë shpifje të armiqve të tu. Ato i di i gjithë populli që ishte admiruesi juaj më i madh. Megjithatë pak vonë, po më mirë vonë se kurrë, populli me votën e tij ju rrëzoi nga pushteti absolut që kishit. Ju nuk u pajtuat kurrë me këtë ndëshkim. Nisët të vinit në jetë teorinë marksiste-leniniste për ta marrë pushtetin me dhunë. Ishit ju që orkestruat rrëzimin e kryeministrit Fatos Nano, duke përdorur tanket e Gardës së Republikës. Sulmuat kryeministrinë. Fatos Nano mundi të shpëtonte. Ju mësytë Radio-Televizionin dhe shpallët fitoren. Urgjentisht erdhi në Shqipëri Sekretarja e Shtetit Madalene Ollbrajt që ( bashkë me Dan Evertsin e BE-së) të detyruan të strukeshe si mi arash në selinë e PD-së. U detyrove të ktheje edhe tankun përsëri në Gardë. SHBA përsëri të shtriu dorën, duke mos kërkuar të gjykoheshe për rrëzimin e qeverisë legjititime. Ky ishte një lëshim i paprecedent në historinë e puçeve, kur dihet që botërisht se organizatorët e tyre i pret një dënim i rëndë. Pse të falën atë krim, nuk do të thotë se nuk ta regjistruan në curuculum vitan tuaj. Ju nuk u mjaftuat me kaq. Përsëri, gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit tonë të pafund, ke organizuar protesta të dhunshme me sulme kundër kryeministrisë, me djegie makinash, me shashka dhe bomba molotov. Kjo situatë aspak normale detyroi SHBA-në t’i jepte pinjollit tënd Basha ultimatumin për të regjistruar PD-së si parti para ekstremiste. Vetëm atëhere ra në qetësi Shqipëria.

Mos kujtoni, zoti Berisha, se populli shqiptar e quan shpifje akuzën për vrasjet e 21 janarit?! Amerikanët e dinë mirë se ishit ju ai që urdhëruat komandantin fatkeq të Gardës për të dhënë urdhër për t’u vrarë demonstruesit paqësorë. Ishit ju që po atë natë urdhëruat të hiqeshin serverat nga sistemi elektronik që kishte të regjishtruar bisedat tuaja të atij mëngjesi ogurzi.

Akuzat ndaj teje, zoti Berisha, nuk ka shqiptar të ndershëm që mos t’i pranojë të mirëqëna, sepse ato na dalin të gjithëve para syve si në një ekran televiziv. Ju dhe vetëm ju ndikuat që të hidhej poshtë ekspertiza e specialitëve amarikanë për videon e ministrit Prifti, të cilit aq pa skrupull Ilir Meta i kërkonte qindra mijëra Euro. Ai i shpëtoi gjykimit vetëm prej ndërhyrjes suaj, që kishit në dorë të gjitha pushtetet. Edhe këtë veprim të dënueshëm antidemokratik SHBA nuk mund të mos e regjistronte. Pra, shikoni, o Sali Ram Berisha sa shumë shkelje të ligjeve keni bërë ju e megjithatë keni guximin, dilni në intervista e thoni se asnjë shpifje nuk më pengon të mos përmbush detyrën që më kanë besuar zgjedhësit. Këtu duhej të bëje një korrigjim, të thoshje detyrën që më ka besuar Lulzim Basha, sepse Kavaja si djep i demokracisë ju dha vetëm 174 vota?!

Megjithatë arrini ta quani shpalljen ”Non Grata” abuzim i pastër me ligjin e Kongresit Amerikan dhe kritikoni zonjën amabasadore pse tha që partia s’duhet të hajë bar për hir të një deputeti. Përsëri SHBA me këtë thirrje që i bëjnë Bashës tregon se duan të mbrojnë PD-së që të mos vazhdojë rrugën antiamerikane të Berishës.

Zoti Berisha, ju mund ta quani shpifje edhe tragjedinë e Gërdecit. Populli e di që ti përsëri gënjen paskrupull. Për aferën e familjes suaj u vranë 26 njerëz të pafajshëm, veç dëmeve të pallogaritshme materiale. Këto fakte i dinë mirë edhe organet e drejtësisë sonë që çuditërisht heshtin, kur është detyrë e tyre imediate të ndëshkojnë cilindo njeri që ka shkelur ligjet dhe ka bërë krime. Para ligjit jemi të tërë të barabartë. Arrestohen e gjykohern në Shqipëri njerëzit edhe për mbjelljen e disa vazove ma canabis sativa dhe mirë është, po ama na shesin mend e na bëjnë moral, guxojnë të akuzojnë edhe SHBA-në, njerëz pasuruimi i të cilëve bashkëshoqërohet me njolla gjaku, siç e tregon qartë tragjedia e Gërdecit.

Është koha që militantët e ndershëm të PD-së të distancohen nga aliazhi Berisha-Basha. Ata po i kundërvihen praktikës dhe parimeve konsekuente të SHBA-së. Amerikanët po na ndihmojnë kur këmbëngulin që në Parlamentin e Shqipërisë të jenë deputetë që meritojnë besimin e votuesve. Nuk ka më vend për ish idhuj që kanë përbaltur besimin e popullit, sado merita që mund t’u jenë atribuar. Sot me të drejtë ngrihet çështja Berisha, nesër patjetër kanë prë ta patur radhën edhe idhuj ose ish idhuj të LSI-së dhe PS-së. Edhe ata kanë vënë pasuri marramendëse, duke thithur si ushunjëza paratë e popullit fukara. Populli po e pret këtë ditë. Populli i është mirënjohës Amerikës dhe zonjës Juri Kim. Populli po pret që ju doktor Berisha të mbroheni jo përmes intervistave televizive, po nga salla e gjykatës që bazohet vetëm në prova. Urojmë dhe dëshirojmë që ajo ditë të vijë sa më parë.