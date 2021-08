Riatdhesimi i 5 grave dhe 14 fëmijëve nga Siria/ Rama: Do të ketë dhe një operacion tjetër për të gjetur personat në ato vrima të zeza

“Kjo është ora që përmbyll një operacion të jashtëzakonshëm që na jep mundësinë të çojmë drejt shtëpive 19 bashkatdhetarë të tjerë nga kampet e ferrit në Siri. Këtë herë 5 gra dhe 14 fëmijë, të cilët mundëm t’i shkëpusim pas një përpjekje të gjatë, një operacioni të ndërlikuar me shumë vështirësi dhe jo pak rreziqe dhe falë ndihmës të posaçme nga konsulli ynë i nderit në Liban dhe gjenerali Abas.

Ka dhe një operacion tjetër për të zhvilluar se është një mënyrë për të gjetur personat në ato vrima të zeza ku gjenden, por llogarisim një numër të njëjtë pak a shumë me të sotëm. Një rol të rëndësishëm në këtë operacion ka luajtur dhe struktura e antiterrorit e policisë se prej muajsh ka ndjekur operacionin dhe ka bërë një vizitë të posaçëm në Bejrut për të folur me gjeneralin Abas dhe të tjerët. Ky është një zotim i gjallë qysh se është falur ky problem dhe po e mbajmë me këmbëngulje”, tha Rama.

Kryeministri tregoi se gratë dhe fëmijët që kanë mbërritur sot në Shqipëri do i drejtohen një strukture në Durrës dhe do të bëhen të gjitha ekzaminimet, do të kenë një periudhë karantinimi dhe pastaj sipas rastit do të çohen ose në shtëpi, ose në struktura të posaçme.

Ndër të tjera, zbuloi se ka edhe persona të tjerë që refuzojnë të shkëputen nga kampi sepse janë të frikësuar për jetën.

“Janë dy raste që ne njohim, nuk them emra, por nga informacionet e marra janë persona pengje brenda kampeve që nuk shkëputen dot, që kanë frikë dhe e kanë të bazuar se gjatë momentit të shkëputjes mund tu marrin jetën. Janë 2 persona që kanë refuzuar”, tha Rama.

Kryeministri shtoi se nuk i tërheqin dot me forcë nga kampet në Siri. Rama e ka cilësuar këtë operacion tepër të vështirë duke theksuar se ka pasur rrezik edhe për jetën e personave të përfshirë në operacion.

“Operacionet kësaj natyre janë të vështira se realizohen në një terren forcash që janë luftë me njëra tjetrën. Kampet nuk janë pushimi, as kampe shtetërore të sistemuara sipas një rregulli të caktuar, janë kampe lufte, kampe të sistemuara në gjysëm të provizuar dhe me autoritete që variojnë, në këtë drejtim puna që bëhet është e dyfishtë, është një punë me ata që administrojnë kampet dhe me personat e infiltruar qe mbledhin informacion. Brenda kampit ka dinamika nga më të ndryshmet, ka njerëz nuk shfaqen fare, ka njerëz që janë pengje të së tjerëve atyre brenda, është një situatë ferri.

Ashtu si e tha sot gjenerali ka pasur vërtet rrezik për jetën e peronave të përfshirë në operacion. Kjo është një punë e përditshme e përmuajshme, është një punë kërkimore, ne kemi çuar një numër të caktuar profilesh, prej fillimit kur kemi vënë kontaktet me ndihmën e konsullit tonë në Liban, por janë profile që disponojmë nga koha e mëparshme kur këta individë janë larguar drejt atij fronti aq famëkeq ku një pjesë kanë gjetur vdekjen, pjesa tjetër janë fëmijë gra, ish luftëtar, por ata gjenden në burgje. Është e paqartë sa është numri që kanë mbetur”, tha Rama.