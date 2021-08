Nisja nga Bejruti për Tiranë i 19 grave dhe fëmijëve të shpëtuar nga Siria

Ja lista e plotë të 19 personave por për arsye etike dhe privacie ka vendosur mos t’i publikojë emrat e plotë.

Drejt Tiranës

B.K nga Tirana me 5 fëmijë.

E.V nga Dibra me 4 fëmijë.

L.K nga Tirana me 2 fëmijë

K.Z nga Tirana me 3 fëmijë

R. B nga Librazhdi

Në Sirinë veriore për t’i marrë shkuan Marc Ghorayeb këshilltar jo rezident i kryeministrit Edi Rama në Lindjen e Mesme bashkë me Gledis Nano drejtor i antiterrorit shqiptar dhe kolegun Indrit Doda.

Pak përpara nisjes fillimisht në Damask, ata patën një konferencë për shtyp me autoritet kurde të qeverisjes vendore.