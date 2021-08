Asus ROG Phone 5S vjen më 16 gusht, zbulohen specifikimet

Asus do të prezantojë telefonin inteligjent ROG Phone 5S më 16 gusht, dhe tani disa nga specifikimet e tij janë të njohura.

Procesori i ri Snapdragon 888 Plus i Qualcomm debutoi me prezantimin e telefonit inteligjent të Xiaomi Mix 4, dhe një seri pajisjesh të ardhshme pritet gjithashtu të funksionojnë me këtë çip.

Ndër të parët është Asus ROG Phone 5S, i cili do të zbulohet më 16 gusht. “S” në emër do të thotë që ne nuk duhet të presim një përmirësim të madh në krahasim me pajisjen ekzistuese me emrin ROG Phone 5 që pamë në prill.

Në fakt, ka dy përmirësime, dhe ky është procesori Snapdragon 888 Plus në vend të Snapdragon 88 dhe më shumë RAM. Thuhet se do të ketë vetëm dy versione të ROG Phone 5S, njëri me 16 GB RAM dhe 256 GB memorie të brendshme dhe tjetri me 18 GB RAM dhe 512 GB memorie të brendshme.

Specifikimet e tjera përfshijnë një ekran OLED 144Hz me një ritëm të rifreskimit, një bateri 6,000 mAh që mbështet karikimin e shpejtë 65W, por të gjithë ata janë të njohur dhe janë pjesë e modelit ekzistues ROG Phone 5.