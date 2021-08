Samsung prezanton Galaxy Watch4 me Google Wear OS

Ora inteligjente e re është e para e Samsung me sistemin operativ të Google Wear OS.

Njëkohësisht me celularët e rinj të palosshëm, Samsung gjithashtu prezantoi orët e saj të reja inteligjente. Në mënyrë të veçantë, Samsung po lançon Galaxy Watch 4 dhe Galaxy Watch 4 Classic.

Këto janë pajisjet e para që dolën nga një bashkëpunim me Google, kjo është arsyeja pse sistemi operativ i brendshëm Tizen nuk përdoret më, por Wear OS i Google. Në krye të kësaj është ndërfaqja e përdoruesit brenda Samsung, One UI Watch. Samsung premton një bashkëpunim të përsosur me telefonat inteligjentë të brendshëm.

Dallimi më i rëndësishëm midis “Classic” dhe versionit të zakonshëm qëndron në materialet dhe kornizën.

Funksionet shëndetësore

Orët vijnë me funksionet e zakonshme shëndetësore dhe mund të përfshijnë pulsin – dhe oksigjenin në gjak. Gjithashtu, yndyra e trupit, përmbajtja e ujit dhe vlerat e tjera mund të analizohen. Krahasuar me paraardhësit e tyre, sensorët janë më të vegjël dhe më kompakt pa ndikuar në saktësinë e matjes, thotë Samsung. Ora tani gjithashtu mbështet matjen e oksigjenit në gjak gjatë gjumit dhe ka një sensor të integruar të gërhitjes.

Galaxy Watch4 Classic 42mm është shitur nga 369 euro. Galaxy Watch4 me 40 milimetra vjen nga 269 euro. Të dy orët do të jenë në dispozicion nga 27 gusht.