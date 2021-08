Albania's Prime Minister Edi Rama waits before a meeting of the EU-Western Balkans Summit at the EU headquarters in Brussels Belgium February 16, 2020. Aris Oikonomou/Pool via REUTERS REFILE - CORRECTING COUNTRY

Kryeministri Rama për “The Guardian”: S’e kuptoj se si vendet e pasura po braktisin afganët Kryeministri Edi Rama, ka përsëritur qëndrimin e qeverisë së tij për të strehuar qindra afganë, jo vetëm si detyrim nga NATO-s dhe aleatëve të shqiptarëve, por edhe si mision humanitar. “Jam i tronditur teksa shoh që njerëz të lënë pas që kërkojnë t’u jepet edhe një mundësi për të marrë frymë sërish. Ne e dimë se çfarë është të jetosh në diktaturë dhe çfarë do të thotë të jesh i huaj që kërkon strehë diku tjetër. Kjo është ajo që ne jemi; është nder dhe detyrë për ne”, deklaroi Rama për “The Guardian”. Media britanike thotë se udhëheqësit e Shqipërisë dhe të Kosovës deklaruan ditën e diel se kishin pranuar një kërkesë amerikane për të strehuar përkohësisht refugjatë politikë afganë. Vendimet e tyre mbërrijnë në një kohë shqetësimesh se anëtarët e NATO-s nuk po përgjigjen shpejt në evakuimin e afganëve që bashkëpunuan me ta, që janë nën kërcënimin e raprezaljeve talibane. Rënia e Kabulit rihapi ndasitë e mëdha në Evropës sa u takon refugjatëve, teksa udhëheqësit e BE dhe vendeve anëtare të saj po përgatiten për një valë të re emigrantësh nga Afganistani. Për “The Guardian”, Kryeministri Rama tha “se nuk e kuptonte dot se si vendet e pasura u kishin kthyer shpinën afganëve”. “Kjo bie ndesh me vlerat që të gjithë predikojmë. Shqipëria nuk mund ta zgjidhë problemin, por as që duam të jemi pjesë e problemit”, tha Rama. Përllogaritet se në 10 ditët e fundit çdo ditë janë larguar mbi 30 mijë afganë nga vendi, shifër që mund të jetë shumëfishuar pas rënies së Kabulit dhe skenave të regjistruara në aeroportin e tij. Shperndaje: Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...